Краснодар
Кристоффер Ольссон
Андерлехт
«Краснодар» объявил об уходе Ольссона в «Андерлехт»
час назад
Кристоффер Ольссон подписал контракт с бельгийским «Андерлехтом» до 2025 года. Подробности трансфера клубы не раскрывают.
- Ольссону 26 лет. Он играл за «Краснодар» с 2019 года. Провел 80 матчей, забил четыре гола и отдал шесть ассистов.
- На международном уровне играет за Швецию. Выступал с ней на Евро-2020: провел все четыре матча сборной на турнире, но результативных действий не сделал.
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