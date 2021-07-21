Краснодар
Кристоффер Ольссон
Андерлехт
Поделиться:
Комментарии:
0
#Краснодар #Андерлехт #Кристоффер Ольссон

«Краснодар» объявил об уходе Ольссона в «Андерлехт»

час назад

Кристоффер Ольссон подписал контракт с бельгийским «Андерлехтом» до 2025 года. Подробности трансфера клубы не раскрывают.

  • Ольссону 26 лет. Он играл за «Краснодар» с 2019 года. Провел 80 матчей, забил четыре гола и отдал шесть ассистов.
  • На международном уровне играет за Швецию. Выступал с ней на Евро-2020: провел все четыре матча сборной на турнире, но результативных действий не сделал.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт «Андерлехта»
Еще по теме
«Краснодар» договорился с «Гертой» о трансфере Кордобы
Новый сезон РПЛ стартует 23 июля матчем «Ростов» – «Динамо». Полное расписание шести туров
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Краснодар
#Андерлехт
#Кристоффер Ольссон