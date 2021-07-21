«Краснодар» объявил об уходе Ольссона в «Андерлехт»

Кристоффер Ольссон подписал контракт с бельгийским «Андерлехтом» до 2025 года. Подробности трансфера клубы не раскрывают.

Ольссону 26 лет. Он играл за «Краснодар» с 2019 года. Провел 80 матчей, забил четыре гола и отдал шесть ассистов.

На международном уровне играет за Швецию. Выступал с ней на Евро-2020: провел все четыре матча сборной на турнире, но результативных действий не сделал.