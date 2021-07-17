🏆 «Зенит» выиграл шестой Суперкубок России. До рекорда ЦСКА – одна победа

«Зенит» победил «Локомотив» в матче за Суперкубок России-2021. Факты по победе:

🏅 Это шестой Суперкубок России для «Зенита». Он побеждал в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020 и 2021 годах.

🏅 Лучший показатель – у ЦСКА. Он побеждал семь раз, но последний раз участвовал в Суперкубке России в 2018 году. После этого в трех матчах подряд играли «Зенит» и «Локомотив».

🏅 Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выиграл второй подряд Суперкубок. Это единственный человек, который выигрывал его и как игрок, и как тренер. Как футболист он побеждал в Суперкубке России с тремя разными клубами.

«Зенит» – действующий чемпион России, который выигрывал РПЛ три последних сезона подряд.

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