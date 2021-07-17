Оливье Жиру
Серия А
Милан
Челси
Жиру – игрок «Милана»
час назад
Оливье Жиру перешел из «Челси». Сумма трансфера и срок контракта не сообщаются. В «Милане» он взял девятый номер.
- Жиру 34 года. За «Челси» он выступал с января-2018.
- В этом сезоне Жиру провел в АПЛ 17 матчей и забил четыре гола.
- Жиру – чемпион мира-2018 в составе сборной Франции. С «Челси» он выигрывал Лигу Европы и Лигу чемпионов.
В прошлом сезоне «Милан» занял второе место в Серии А и попал в групповой этап Лиги чемпионов.
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