Оливье Жиру
Серия А
Милан
Челси
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#Оливье Жиру #Серия А #Челси #Милан

Жиру – игрок «Милана»

час назад

Оливье Жиру перешел из «Челси». Сумма трансфера и срок контракта не сообщаются. В «Милане» он взял девятый номер.

  • Жиру 34 года. За «Челси» он выступал с января-2018.
  • В этом сезоне Жиру провел в АПЛ 17 матчей и забил четыре гола.
  • Жиру – чемпион мира-2018 в составе сборной Франции. С «Челси» он выигрывал Лигу Европы и Лигу чемпионов.

В прошлом сезоне «Милан» занял второе место в Серии А и попал в групповой этап Лиги чемпионов.

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Источник:
Официальный сайт «Милана»
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