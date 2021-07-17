Жиру – игрок «Милана»

Оливье Жиру перешел из «Челси». Сумма трансфера и срок контракта не сообщаются. В «Милане» он взял девятый номер.

Жиру 34 года. За «Челси» он выступал с января-2018.

В этом сезоне Жиру провел в АПЛ 17 матчей и забил четыре гола.

Жиру – чемпион мира-2018 в составе сборной Франции. С «Челси» он выигрывал Лигу Европы и Лигу чемпионов.

В прошлом сезоне «Милан» занял второе место в Серии А и попал в групповой этап Лиги чемпионов.