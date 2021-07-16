Лига чемпионов
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#Лига чемпионов

Стамбул получит финал Лиги чемпионов в 2023 году взамен перенесенного в 2021-м. Его провели в Порту из-за ковида

вчера, 20:24

УЕФА объявил места проведения финалов Лиги чемпионов в ближайшие четыре года. Стамбул получил финал 2023 года вместо Мюнхена.

  • 2022 – Петербург
  • 2023 – Стамбул
  • 2024 – Лондон
  • 2025 – Мюнхен

Стамбул готовился к финалу Лиги чемпионов в 2021 году, но за две недели до матча его перенесли в Порту. Причиной стали коронавирусные ограничения, введенные в Турции из-за роста числа заболевших.

Также УЕФА объявил, что Дублин и Севилья, лишившиеся матчей Евро-2020, получат финалы Лиги Европы в 2024 и 2025 году соответсвенно.

Эти города были в числе хозяев Евро, но перед стартом турнира местные власти не разрешили допуск болельщиков на стадионы. Из-за этого УЕФА перенес игры из Дублина и Севильи.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер УЕФА
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