Лига чемпионов
Стамбул получит финал Лиги чемпионов в 2023 году взамен перенесенного в 2021-м. Его провели в Порту из-за ковида
вчера, 20:24
УЕФА объявил места проведения финалов Лиги чемпионов в ближайшие четыре года. Стамбул получил финал 2023 года вместо Мюнхена.
- 2022 – Петербург
- 2023 – Стамбул
- 2024 – Лондон
- 2025 – Мюнхен
Стамбул готовился к финалу Лиги чемпионов в 2021 году, но за две недели до матча его перенесли в Порту. Причиной стали коронавирусные ограничения, введенные в Турции из-за роста числа заболевших.
Также УЕФА объявил, что Дублин и Севилья, лишившиеся матчей Евро-2020, получат финалы Лиги Европы в 2024 и 2025 году соответсвенно.
Эти города были в числе хозяев Евро, но перед стартом турнира местные власти не разрешили допуск болельщиков на стадионы. Из-за этого УЕФА перенес игры из Дублина и Севильи.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые