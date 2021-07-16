Испанский суд закрыл дело против Месси по обвинению в мошенничестве через благотворительный фонд

Национальная судебная коллегия Испании не выявила нарушений у благотворительного фонда «Лео Месси» и закрыла дело о мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях. Об этом пишет El Pais со ссылкой на решение коллегии.

Дело против Лионеля Месси открыли летом 2019 года после жалобы Федерико Реттори, который назвался бывшим сотрудником фонда.

Он утверждал, что фонд получал средства на социальные акции, но перенаправлял их на другие счета и виды частной деятельности. Так Месси и его окружение якобы избегали налогов.

Осенью дело прекратили. Судья указала, что в заявлении нет доказательств, а обвинения основаны на публикациях в СМИ. Но в декабре дело возобновили и вызвали Реттори для дачи показаний.

Теперь, спустя почти два года после подачи жалобы, дело закрыли. Следователи не обнаружили признаков преступлений со стороны Месси, его отца, брата или фонда. Из документов фонда следует, что Реттори в действительности не работал в нем.

Реттори возглавлял организацию, которая боролась с детской смертностью в Сьерра-Леоне и получал деньги от фонда Месси. Когда правительство страны приостановило проект из-за эпидемии Эболы, он не сообщил об этом фонду и продолжал получение средств. Когда фонд все-таки прекратил финансирование, Реттори подал жалобу. Он посчитал, что фонт попытался скрыть средства и уйти от налогов.