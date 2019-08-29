Лига чемпионов
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#Лига чемпионов

Итоги жеребьевки Лиги чемпионов: «Локомотив» попал в группу к «Ювентусу», «Зенит» – к «Лейпцигу»

29 августа 2019, 20:09

Вот такой состав групп будет в Лиге чемпионов сезона-2019/20.

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