Джанлуиджи Доннарумма
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#Джанлуиджи Доннарумма #ПСЖ #Милан #Лига 1

«ПСЖ» объявил о трансфере Доннаруммы. Контракт подписан до 2026 года

вчера, 20:37

Джанлуиджи Доннарумма официально перешел в «ПСЖ». Он подписал контракт на пять лет.

  • Единственным клубом в его профессиональной карьере был «Милан». Он провел в нем 16 лет и ушел свободным агентом.
  • Ему 22 года. Он дебютировал в «Милане» в 2015 году, когда ему было 16 лет. Он стал самым молодым вратарем в истории Серии А, вышедшим в старте. Через год он дебютировал в сборной Италии.
  • Всего Доннарумма провел 251 игру за «Милан», 88 из них – без пропущенных голов.
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