Джанлуиджи Доннарумма
Лига 1
Милан
ПСЖ
«ПСЖ» объявил о трансфере Доннаруммы. Контракт подписан до 2026 года
вчера, 20:37
Джанлуиджи Доннарумма официально перешел в «ПСЖ». Он подписал контракт на пять лет.
- Единственным клубом в его профессиональной карьере был «Милан». Он провел в нем 16 лет и ушел свободным агентом.
- Ему 22 года. Он дебютировал в «Милане» в 2015 году, когда ему было 16 лет. Он стал самым молодым вратарем в истории Серии А, вышедшим в старте. Через год он дебютировал в сборной Италии.
- Всего Доннарумма провел 251 игру за «Милан», 88 из них – без пропущенных голов.
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