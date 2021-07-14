Патрик Шик
Евро-2020
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#Патрик Шик #Евро-2020

Гол Патрика Шика с центра поля признан УЕФА лучшим на Евро-2020

вчера, 18:51

УЕФА подвел итоги голосования на лучший гол чемпионата Европы. Им признан мяч игрока Чехии Патрика Шика в ворота Шотландии.

  • Голосование проводилось в два этапа. Сначала эксперты УЕФА отобрали десять голов, потом болельщики выбирали лучший среди них.
  • В топ-10 также вошли голы Поля Погба, Луки Модрича и Криштиану Роналду.

Гол Шика забит с 45 метров – дальше любого другого гола на чемпионатах Европы.

Всего Шик забил на турнире пять голов и делил с Роналду первое место в бомбардирской гонке. Из-за того, что Роналду забил пять голов в четырех матчах, а Шик в пяти, приз достался Роналду.

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🚀 Лучший гол Евро-2020 уже забит. С центра поля. Рекорд дальности. У-У-А-А-У!
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