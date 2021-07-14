Харри Магуайр
Евро-2020
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#Харри Магуайр #Евро-2020

Отец Магуайра попал в давку на финале Евро-2020. У него подозревают перелом ребер

вчера, 12:29

Защитник сборной Англии Харри Магуайр рассказал о травме своего отца на «Уэмбли» во время финала Евро.

  • Магуайр-старший попал в давку, когда фанаты без билетов прорывались на стадион.
  • «Ему было тяжело дышать из-за повреждения ребер, но он не из тех, кто поднимает шум – он справился с этим».

Перед финалом чемпионата Европы в Лондоне начались беспорядки. Английские фанаты устраивали драки возле «Уэмбли», а также прорвались через ограждения на стадион и занимали места людей с билетами.

После матча УЕФА открыл дисциплинарное дело против Англии из-за поведения болельщиков. 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
The Sun
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