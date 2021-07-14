Отец Магуайра попал в давку на финале Евро-2020. У него подозревают перелом ребер

Защитник сборной Англии Харри Магуайр рассказал о травме своего отца на «Уэмбли» во время финала Евро.

Магуайр-старший попал в давку, когда фанаты без билетов прорывались на стадион.

«Ему было тяжело дышать из-за повреждения ребер, но он не из тех, кто поднимает шум – он справился с этим».

Перед финалом чемпионата Европы в Лондоне начались беспорядки. Английские фанаты устраивали драки возле «Уэмбли», а также прорвались через ограждения на стадион и занимали места людей с билетами.

После матча УЕФА открыл дисциплинарное дело против Англии из-за поведения болельщиков.