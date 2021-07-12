«Я сказал, что хочу пробить». Грилиш ответил на критику за непробитие пенальти в финале Евро-2020

Сборная Англии проиграла Италии в финале Евро-2020 по пенальти. В серии послематчевых пенальти три удара не реализовали Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Все трое вышли на замену.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» раскритиковал полузащитника англичан Джека Грилиша, который не бил: «Если вы Стерлинг или Грилиш, то не можете сидеть и заставлять маленького ребенка встать перед вами».

Грилиш ответил в твиттере: «Я сказал, что хочу пробить. Тренер принял так много правильных решений на этом турнире, и сегодня он сделал это! Но я не хочу, чтобы люди говорили, что я не хотел брать пенальти, когда сказал, что возьму».