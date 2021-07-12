Джек Грилиш
Евро-2020
Италия
Англия
«Я сказал, что хочу пробить». Грилиш ответил на критику за непробитие пенальти в финале Евро-2020
вчера, 13:24
Сборная Англии проиграла Италии в финале Евро-2020 по пенальти. В серии послематчевых пенальти три удара не реализовали Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Все трое вышли на замену.
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» раскритиковал полузащитника англичан Джека Грилиша, который не бил: «Если вы Стерлинг или Грилиш, то не можете сидеть и заставлять маленького ребенка встать перед вами».
Грилиш ответил в твиттере: «Я сказал, что хочу пробить. Тренер принял так много правильных решений на этом турнире, и сегодня он сделал это! Но я не хочу, чтобы люди говорили, что я не хотел брать пенальти, когда сказал, что возьму».
- На Евро-2020 Грилиш провел пять матчей и отдал две результативные передачи.
- Англия впервые вышла в финал чемпионата Европы и ни разу его не выигрывала.
- Англия проиграла четвертую серию пенальти на Евро. Это антирекорд.
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