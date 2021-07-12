Жоржиньо
Лига чемпионов
Евро-2020
Челси
Италия
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#Жоржиньо #Евро-2020 #Италия #Челси #Лига чемпионов

🏆 Жоржиньо – 10-й футболист, который за один сезон выиграл Лигу чемпионов и Евро и сыграл в обоих финалах

вчера, 12:30

В статистике УЕФА учитываются только те футболисты, которые играли в финалах обоих турниров. Девять других победителей:

🏆 🏅 1964 год: Луис Суарес («Интер» и сборная Испании);

🏆 🏅 1988 год: Ханс ван Брекелен, Рональд Куман, Берри ван Арле и Джералд Ваненбург (ПСВ и сборная Нидерландов);

🏆 🏅 2012 год: Фернандо Торрес и Хуан Мата («Челси» и сборная Испании);

🏆 🏅 2016 год: Криштиану Роналду и Пепе («Реал» и сборная Португалии);

🏆 🏅 2020 год: Жоржиньо («Челси» и сборная Италии).

  • В этом сезоне Лигу чемпионов и Евро-2020 выиграл защитник Эмерсон, но он не играл в финале ЛЧ и провел матч на замене.
  • На Евро-2020 Жоржиньо провел за Италию все семь матчей и только раз уходил на замену. На турнире он не отметился результативными действиями.
  • В Лиге чемпионов он провел 12 матчей за «Челси» и забил «Краснодару» на групповом этапе.
  • В этом сезоне «Челси» во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов, Италия – во второй раз стала чемпионом Европы.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
УЕФА
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