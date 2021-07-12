🏆 Жоржиньо – 10-й футболист, который за один сезон выиграл Лигу чемпионов и Евро и сыграл в обоих финалах

В статистике УЕФА учитываются только те футболисты, которые играли в финалах обоих турниров. Девять других победителей:

🏆 🏅 1964 год: Луис Суарес («Интер» и сборная Испании);

🏆 🏅 1988 год: Ханс ван Брекелен, Рональд Куман, Берри ван Арле и Джералд Ваненбург (ПСВ и сборная Нидерландов);

🏆 🏅 2012 год: Фернандо Торрес и Хуан Мата («Челси» и сборная Испании);

🏆 🏅 2016 год: Криштиану Роналду и Пепе («Реал» и сборная Португалии);

🏆 🏅 2020 год: Жоржиньо («Челси» и сборная Италии).