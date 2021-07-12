Леонардо Бонуччи
Евро-2020
Италия
Англия
Бонуччи стал лучшим игроком в финале Евро-2020. Он забил гол и реализовал удар в послематчевых пенальти
2 часа назад
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи вышел в стартовом составе на матч Евро-2020 против Англии, провел на поле всю игру и забил голы во втором тайме и в серии послематчевых пенальти.
- Бонуччи – самый возрастной игрок, забивший в финале Евро. На момент гола ему исполнилось 34 года и 71 день.
- На Евро-2020 Бонуччи провел все семь матчей. Единственный гол – в финале.
- Сборная Италии стала самой результативной на турнире. Пять игроков забили по два гола.
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