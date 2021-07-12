Бонуччи стал лучшим игроком в финале Евро-2020. Он забил гол и реализовал удар в послематчевых пенальти

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи вышел в стартовом составе на матч Евро-2020 против Англии, провел на поле всю игру и забил голы во втором тайме и в серии послематчевых пенальти.

Бонуччи – самый возрастной игрок, забивший в финале Евро. На момент гола ему исполнилось 34 года и 71 день.

На Евро-2020 Бонуччи провел все семь матчей. Единственный гол – в финале.

Сборная Италии стала самой результативной на турнире. Пять игроков забили по два гола.