Леонардо Бонуччи
Евро-2020
Италия
Англия
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#Леонардо Бонуччи #Евро-2020 #Италия #Англия

Бонуччи стал лучшим игроком в финале Евро-2020. Он забил гол и реализовал удар в послематчевых пенальти

2 часа назад

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи вышел в стартовом составе на матч Евро-2020 против Англии, провел на поле всю игру и забил голы во втором тайме и в серии послематчевых пенальти.

  • Бонуччи – самый возрастной игрок, забивший в финале Евро. На момент гола ему исполнилось 34 года и 71 день.
  • На Евро-2020 Бонуччи провел все семь матчей. Единственный гол – в финале.
  • Сборная Италии стала самой результативной на турнире. Пять игроков забили по два гола.
Матч завершен
Италия
Бонуччи 67
1:1
(по пен. 3 : 2)
Матч завершен
Англия
Шоу 2
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
УЕФА
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