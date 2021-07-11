Евро-2020
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#Евро-2020 #Англия #Италия

🎆 Английские болельщики в ночь перед финалом Евро-2020 пускали фейерверк у отеля Италии

11 июля, 18:15

Финал Евро-2020 между Италией и Англией пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало – в 22:00 по московскому времени.

Сборная Италии готовилась к финалу на тренировочной базе «Тоттенхэма» и расположилась в отеле Myddelton Lodge. Английские фанаты в ночь перед последним матчем Евро-2020 взрывали рядом с отелем фейерверк, когда футболисты спали.

Myddelton Lodge – отель, в котором останавливаются команды. Номера в нем полностью звукоизолированы, а телевизоры отвернуты от кровати.

Матч завершен
Италия
Бонуччи 67
1:1
(по пен. 3 : 2)
Матч завершен
Англия
Шоу 2
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
The Sun
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