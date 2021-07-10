Андрей Лунев
Бундеслига
Байер
«Байер» объявил о трансфере Лунева
10 июля, 11:18
9 июля – переход Андрея Лунева в «Байер» анонсировал его представитель Антон Смирнов.
10 июля – об этом трансфере объявил сам клуб. Лунев подписал контракт с «Байером» до 2023 года. Он сказал:
«Я был очень впечатлен интересом «Байера» ко мне. Теперь я – часть клуба, который на протяжении многих лет был одним из лучших в Германии и сделал себе имя в России благодаря постоянному участию в Лиге чемпионов. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы выложиться на все 100% в Леверкузене».
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