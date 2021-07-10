«Байер» объявил о трансфере Лунева

9 июля – переход Андрея Лунева в «Байер» анонсировал его представитель Антон Смирнов.

10 июля – об этом трансфере объявил сам клуб. Лунев подписал контракт с «Байером» до 2023 года. Он сказал:

«Я был очень впечатлен интересом «Байера» ко мне. Теперь я – часть клуба, который на протяжении многих лет был одним из лучших в Германии и сделал себе имя в России благодаря постоянному участию в Лиге чемпионов. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы выложиться на все 100% в Леверкузене».