Виктор Васин
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ЦСКА
Васин не играет с февраля 2018-го. Вчера защитник приехал на сбор ЦСКА
17 февраля 2019, 18:50
Защитник Виктор Васин продолжает восстанавливаться от повреждения крестообразных связок. Он получил травму в игре Лиги Европы против «Црвены Звезды», которая состоялась 23 февраля 2018 года.
Васин пропустил чемпионат мира и почти год не появлялся даже в тренировочных матчах. В ближайшие две недели он все еще будет заниматься по индивидуальной программе, но уже рядом с партнерами по ЦСКА в Кампоаморе.
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