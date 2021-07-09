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#Италия #Евро-2020 #Англия

Италия перед финалом Евро перевела пресс-конференцию в онлайн из-за заболевания журналистов ковидом

09 июля, 17:08

Сборная Италии отменила очную пресс-конференцию на своей базе в Коверчиано и провела ее удаленно. Так она обезопасила себя от контактов с заболевшими коронавирусом.

  • Три работника итальянского канала Rai сдали положительные тесты. Двое находятся на карантине в Лондоне, один в Италии, пишет Calciomercato.
  • Штабу сборной доложили о произошедшем, и она изолировала игроков. La Repubblica пишет, что риск заболевания футболистов минимален: они вакцинировались и не контактировали с заболевшими.
  • 10 июля Италия вылетит в Лондон для подготовки к финалу Евро. La Repubblica утверждает, что предматчевые пресс-конференции тоже проведут удаленно.

Финал Италия – Англия пройдет на «Уэмбли» 11 июля и начнется в 22:00 по Москве.

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