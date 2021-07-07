Олимпиада
Павел Сорин
Поделиться:
Комментарии:
0
#Олимпиада #Павел Сорин

«Это было сделано кем-то специально». Гребец Сорин предположил, откуда в его пробе оказался мельдоний

07 июля, 16:45

Гребцы сборной России Никита Моргачев и Павел Сорин исключены из состава на Олимпиаду в Токио из-за положительной пробы на допинг.

Сорин сдал кровь в частной лаборатории в Москве, чтобы установить наличие запрещенных веществ, которые, по его словам, остаются в организме в течение восьми месяцев:

«Ситуация очень неоднозначная. Накануне сбора в Греции мы сдавали допинг-тест, он был чист. Следовательно, вещество могло попасть в организм только на заключительном сборе, который проходил с 1 по 16 июня.

Если частный тест тоже окажется положительным, то будет проводиться разбирательство о том, кто это мог сделать и кому это было нужно. Я думаю, что это было сделано кем-то специально. Мы профессионалы и четко следим, что попадает в наш организм. Это просто абсурд».

  • В пробах спортсменов обнаружен мельдоний. Их взяли 17 июня, когда не было соревнований.
  • Глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин сказал, что будет вскрыта проба Б.
  • Вместо Моргачева и Сорина на Олимпиаде выступят Никита Еськин и Александр Матвеев.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Невские новости»
Еще по теме
Состав России на Олимпиаду-2020. Полный список всех 335 спортсменов по всем видам спорта
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Олимпиада
#Павел Сорин