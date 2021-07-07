«Это было сделано кем-то специально». Гребец Сорин предположил, откуда в его пробе оказался мельдоний

Гребцы сборной России Никита Моргачев и Павел Сорин исключены из состава на Олимпиаду в Токио из-за положительной пробы на допинг.

Сорин сдал кровь в частной лаборатории в Москве, чтобы установить наличие запрещенных веществ, которые, по его словам, остаются в организме в течение восьми месяцев:

«Ситуация очень неоднозначная. Накануне сбора в Греции мы сдавали допинг-тест, он был чист. Следовательно, вещество могло попасть в организм только на заключительном сборе, который проходил с 1 по 16 июня.

Если частный тест тоже окажется положительным, то будет проводиться разбирательство о том, кто это мог сделать и кому это было нужно. Я думаю, что это было сделано кем-то специально. Мы профессионалы и четко следим, что попадает в наш организм. Это просто абсурд».