Два гребца сборной России сдали положительные пробы на мельдоний. Они исключены из состава на Олимпиаду

Пробы, взятые у гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина 17 июня (вне соревновательный период), показали положительный результат. О ситуации рассказал глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин:

«Ведем разбирательство. Будет вскрываться проба Б, минимальная надежда на хороший исход остается, но мы понимаем, что, скорее всего, Никите и Павлу не удастся участвовать в Олимпиаде».