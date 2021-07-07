Олимпиада
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#Олимпиада

Два гребца сборной России сдали положительные пробы на мельдоний. Они исключены из состава на Олимпиаду

07 июля, 14:56

Пробы, взятые у гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина 17 июня (вне соревновательный период), показали положительный результат. О ситуации рассказал глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин:

«Ведем разбирательство. Будет вскрываться проба Б, минимальная надежда на хороший исход остается, но мы понимаем, что, скорее всего, Никите и Павлу не удастся участвовать в Олимпиаде».

  • Моргачев и Сорин вошли в окончательный состав России на Олимпиаду в Токио, но теперь исключены из заявки.
  • Команда находится в Японии. Моргачева и Сорина заменят Никита Еськин и Александр Матвеев.
  • Моргачев четыре раза участвовал в Олимпиаде.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«РИА Новости»
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