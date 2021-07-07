Италия
Евро-2020 (квалификация)
Федерико Кьеза
🇮🇹 Федерико Кьеза признан лучшим игроком матча Италии и Испании. Он забил гол
07 июля, 01:05
- Федерико Кьеза вышел в старте Италии и провел 106 минут на поле. Его заменили в дополнительное время.
- Он дважды пробил по воротам и забил единственный гол Италии в основное время матча. Также сделал 23 касания мяча, отдал 13 передач с точностью 76,9%.
История о Федерико Кьезе из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:
Его отец ездил на Евро и ЧМ в составе сборной Италии, но сыграл всего 16 матчей в карьере за национальную команду. Сыну 23, но матчей уже больше.
622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить
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