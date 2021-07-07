🇮🇹 Федерико Кьеза признан лучшим игроком матча Италии и Испании. Он забил гол

История о Федерико Кьезе из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Его отец ездил на Евро и ЧМ в составе сборной Италии, но сыграл всего 16 матчей в карьере за национальную команду. Сыну 23, но матчей уже больше.