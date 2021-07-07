Италия
Евро-2020 (квалификация)
Федерико Кьеза
Поделиться:
Комментарии:
0
#Италия #Федерико Кьеза #Евро-2020 (квалификация)

🇮🇹 Федерико Кьеза признан лучшим игроком матча Италии и Испании. Он забил гол

07 июля, 01:05
Матч завершен
Италия
Кьеза 60
1:1
(по пен. 4 : 2)
Матч завершен
Испания
Мората 80
  • Федерико Кьеза вышел в старте Италии и провел 106 минут на поле. Его заменили в дополнительное время.
  • Он дважды пробил по воротам и забил единственный гол Италии в основное время матча. Также сделал 23 касания мяча, отдал 13 передач с точностью 76,9%.

История о Федерико Кьезе из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Его отец ездил на Евро и ЧМ в составе сборной Италии, но сыграл всего 16 матчей в карьере за национальную команду. Сыну 23, но матчей уже больше.

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Евро-2020
Еще по теме
Сарри называл Манчини «пидором», но эта сборная Италии выросла под влиянием Сарри − хотя он никогда в ней не работал
Вечная связка Кьеллини и Бонуччи. Больше 320 матчей вместе, уже 6 турниров сборных – и любовь, даже когда один из них на год сменил клуб
Италия и Испания – это бурная история встреч. Энрике ломал нос, форвард играл в воротах, жребий выпадает на четвертом Евро подряд
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Италия
#Федерико Кьеза
#Евро-2020 (квалификация)