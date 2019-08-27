волейбол
пляжный волейбол
Скандал с волейболисткой юношеской сборной: полицейские склоняли ее к сексу, их уволили и завели уголовное дело
27 августа 2019, 15:40
Полная хронология ситуации:
- В ночь на 26 августа 17-летнюю волейболистку юношеской сборной России застали во время секса на пляже Витязево. Об этом пишет «Комсомольская Правда Кубань».
- Там их с парнем увидели полицейские. Парня отпустили, а девушку забрали в участок для проведения профилактической беседы из-за аморального поведения в общественном месте.
- Вместо разговора ей пригрозили, что все расскажут ее тренеру по пляжному волейболу.
- Девушке предложили компромисс: выполняет все желания – отпускают. Она согласилась, потому что испугалась.
- В итоге спортсменку привезли на тренировочную базу, но двое полицейских перед этим занялись с ней сексом. Третий на все это смотрел и в процессе не участвовал.
- Об этом стало известно, когда из-за позднего приезда девушку отругал тренер. Тогда она сама ему все рассказала.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Телеграм-канал Baza назвал личности полицейских. Это 28-летний сержант Алий Казанчи, 26-летний старший сержант Рустам Наниз и 28-летний сержант Леонид Паланчук. Их уже уволили. Под угрозой увольнения и начальник отдела МВД России по Анапе Андрей Рапп. «КоммерсантЪ» пишет, что его отстранили от выполнения обязанностей.
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