Лионель Месси
Кубок Америки
Аргентина
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#Лионель Месси #Кубок Америки #Аргентина

Месси ни разу не выигрывал Кубок Америки, но сыграет в финале четвертый раз

07 июля, 10:44

Сборная Аргентины в полуфинале Кубка Америки в серии пенальти победила Колумбию и вышла в финал. Нападающий Лионель Месси сделал ассист и реализовал удар в серии пенальти.

За последние шесть матчей за сборную Месси забил четыре гола и отдал пять голевых передач. Он лучший бомбардир и ассистент Кубка Америки.

Матч завершен
Аргентина
Мартинес 7
1:1
(по пен. 3 : 2)
Матч завершен
Колумбия
Диас 61
  • Месси ни разу не выигрывал Кубок Америки, но трижды играл в финале (в 2007, 2015 и 2016 годах). У него есть бронза с Кубка Америки-2019.
  • Единственный титул Месси в составе Аргентины – победа на Олимпиаде-2008 в Пекине.
  • Последний раз Аргентина выигрывала Кубок Америки в 1993 году.
  • В финале Аргентина сыграет против Бразилии. Матч пройдет 11 июля.

На данный момент у Месси нет клуба. Он находится в статусе свободного агента. Его контракт с «Барселоной» истек 30 июня.

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Источник:
Гол.ру
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