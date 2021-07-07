Месси ни разу не выигрывал Кубок Америки, но сыграет в финале четвертый раз

Сборная Аргентины в полуфинале Кубка Америки в серии пенальти победила Колумбию и вышла в финал. Нападающий Лионель Месси сделал ассист и реализовал удар в серии пенальти.

За последние шесть матчей за сборную Месси забил четыре гола и отдал пять голевых передач. Он лучший бомбардир и ассистент Кубка Америки.