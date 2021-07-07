Лионель Месси
Аргентина
Кубок Америки
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Месси ни разу не выигрывал Кубок Америки, но сыграет в финале четвертый раз
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Сборная Аргентины в полуфинале Кубка Америки в серии пенальти победила Колумбию и вышла в финал. Нападающий Лионель Месси сделал ассист и реализовал удар в серии пенальти.
За последние шесть матчей за сборную Месси забил четыре гола и отдал пять голевых передач. Он лучший бомбардир и ассистент Кубка Америки.
- Месси ни разу не выигрывал Кубок Америки, но трижды играл в финале (в 2007, 2015 и 2016 годах). У него есть бронза с Кубка Америки-2019.
- Единственный титул Месси в составе Аргентины – победа на Олимпиаде-2008 в Пекине.
- Последний раз Аргентина выигрывала Кубок Америки в 1993 году.
- В финале Аргентина сыграет против Бразилии. Матч пройдет 11 июля.
На данный момент у Месси нет клуба. Он находится в статусе свободного агента. Его контракт с «Барселоной» истек 30 июня.
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