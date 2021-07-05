Вильярреал
Примера
Поделиться:
Комментарии:
0
#Вильярреал #Примера

«Вильярреал» бесплатно обновит болельщикам >17 тысяч абонементов. Это благодарность за поддержку во время пандемии

05 июля, 18:30

Кампания «Давайте жить моментом» по обновлению абонементов началась 5 июля и продлится до 23 июля.

За это время «Вильярреал» продлит 17 173 абонементов, которые болельщики приобрели в прошлом сезоне. Для бесплатного продления абонемента болельщикам нужно зайти на сайт и обновить данные.

«Это жест благодарности болельщикам, которые остались с командой в период максимальных трудностей и неопределенности из-за пандемии коронавируса», – говорится в заявлении клуба.

  • Стадион «Эстадио де ла Серамика», на котором проводит домашние матчи «Вильярреал», вмещает около 23,5 тысяч зрителей.
  • В прошлом сезоне «Вильярреал» занял седьмое место в Примере, но выиграл Лигу Европу.
  • В следующем сезоне команда сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Вильярреала»
Еще по теме
Весь «Вильярреал» – это президент, который там уже четверть века. Торгует керамикой и пускает на матчи безработных
Лидер «Вильярреала» – учитель. Работал со второклассниками вместе с тренировками в клубе и после футбола уйдет в школу
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Вильярреал
#Примера