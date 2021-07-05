«Вильярреал» бесплатно обновит болельщикам >17 тысяч абонементов. Это благодарность за поддержку во время пандемии

Кампания «Давайте жить моментом» по обновлению абонементов началась 5 июля и продлится до 23 июля.

За это время «Вильярреал» продлит 17 173 абонементов, которые болельщики приобрели в прошлом сезоне. Для бесплатного продления абонемента болельщикам нужно зайти на сайт и обновить данные.

«Это жест благодарности болельщикам, которые остались с командой в период максимальных трудностей и неопределенности из-за пандемии коронавируса», – говорится в заявлении клуба.