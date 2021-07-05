Вильярреал
Примера
«Вильярреал» бесплатно обновит болельщикам >17 тысяч абонементов. Это благодарность за поддержку во время пандемии
05 июля, 18:30
Кампания «Давайте жить моментом» по обновлению абонементов началась 5 июля и продлится до 23 июля.
За это время «Вильярреал» продлит 17 173 абонементов, которые болельщики приобрели в прошлом сезоне. Для бесплатного продления абонемента болельщикам нужно зайти на сайт и обновить данные.
«Это жест благодарности болельщикам, которые остались с командой в период максимальных трудностей и неопределенности из-за пандемии коронавируса», – говорится в заявлении клуба.
- Стадион «Эстадио де ла Серамика», на котором проводит домашние матчи «Вильярреал», вмещает около 23,5 тысяч зрителей.
- В прошлом сезоне «Вильярреал» занял седьмое место в Примере, но выиграл Лигу Европу.
- В следующем сезоне команда сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.
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