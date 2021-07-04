Кейн – лучший игрок матча Англии и Украины. Он сделал дубль

В матче 1/4 финала против Украины нападающий Харри Кейн сделал дубль.

Это его третий гол на Евро-2020. Все забиты в плей-офф. Первый был против Германии.

Кейн – лучший бомбардир Англии на турнире вместе с Рахимом Стерлингом (по три гола).

Второй гол Кейн забил головой. Это третий гол головой, забитый Англией в одном матче. Такого никогда не было на Евро.

В полуфинале Англия сыграет против Дании. Матч состоится в Лондоне 7 июля.