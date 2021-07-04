Харри Кейн
Евро-2020
Украина
Англия
Кейн – лучший игрок матча Англии и Украины. Он сделал дубль
04 июля, 00:05
В матче 1/4 финала против Украины нападающий Харри Кейн сделал дубль.
- Это его третий гол на Евро-2020. Все забиты в плей-офф. Первый был против Германии.
- Кейн – лучший бомбардир Англии на турнире вместе с Рахимом Стерлингом (по три гола).
- Второй гол Кейн забил головой. Это третий гол головой, забитый Англией в одном матче. Такого никогда не было на Евро.
В полуфинале Англия сыграет против Дании. Матч состоится в Лондоне 7 июля.
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