Харри Кейн
Евро-2020
Украина
Англия
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#Харри Кейн #Евро-2020 #Англия #Украина

Кейн – лучший игрок матча Англии и Украины. Он сделал дубль

04 июля, 00:05

В матче 1/4 финала против Украины нападающий Харри Кейн сделал дубль.

  • Это его третий гол на Евро-2020. Все забиты в плей-офф. Первый был против Германии.
  • Кейн – лучший бомбардир Англии на турнире вместе с Рахимом Стерлингом (по три гола).
  • Второй гол Кейн забил головой. Это третий гол головой, забитый Англией в одном матче. Такого никогда не было на Евро.

В полуфинале Англия сыграет против Дании. Матч состоится в Лондоне 7 июля.

Матч завершен
Украина
0:4
Матч завершен
Англия
Кейн 4
Магуайр 46
Кейн 50
Хендерсон 63
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Источник:
УЕФА
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