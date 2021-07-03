🇮🇹 Лоренцо Инсинье признан лучшим игроком матча Бельгии и Италии. Он забил гол

История о Лоренцо Инсинье из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

С ростом 163 см был самым низким игроком Евро-2016.

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить