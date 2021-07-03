Евро-2020
Лоренцо Инсинье
Италия
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#Евро-2020 #Италия #Лоренцо Инсинье

🇮🇹 Лоренцо Инсинье признан лучшим игроком матча Бельгии и Италии. Он забил гол

03 июля, 00:23
Матч завершен
Бельгия
Лукаку 45
1:2
Матч завершен
Италия
Барелла 31
Инсинье 44
  • Лоренцо Инсинье вышел в старте и провел на поле 78 минут.
  • За это время он сделал 75 касаний мяча, три три пробил по воротам, забил гол, отдал 62 паса с точностью 88,7%.

История о Лоренцо Инсинье из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

С ростом 163 см был самым низким игроком Евро-2016.

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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