Евро-2020
Лоренцо Инсинье
Италия
🇮🇹 Лоренцо Инсинье признан лучшим игроком матча Бельгии и Италии. Он забил гол
03 июля, 00:23
- Лоренцо Инсинье вышел в старте и провел на поле 78 минут.
- За это время он сделал 75 касаний мяча, три три пробил по воротам, забил гол, отдал 62 паса с точностью 88,7%.
История о Лоренцо Инсинье из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:
С ростом 163 см был самым низким игроком Евро-2016.
622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить
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