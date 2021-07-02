Андре Силва
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«РБ Лейпциг» объявил о трансфере Андре Силвы из «Айнтрахта». Он стал вторым бомбардиром Бундеслиги в прошлом сезоне
02 июля, 20:19
Андре Силва подписал с «РБ Лейпциг» контракт до 2026 году. Он играет центрального нападающего, последние два сезона выступал в «Айнтрахте».
- Сумма сделки официально не разглашается. Bild писал, что трансфер стоил 23 миллиона евро.
- Силва играл за «Айнтрахт» с 2019 года. За это время он провел 71 матч, забил 45 голов и отдал 25 ассистов. В сезоне-2020/21 он с 28 голами стал вторым в бомбардирской гонке, уступив Роберту Левандовски (41).
- Ему 25 лет. На международном уровне играет за Португалию, где дебютировал в 2016 году. Выступал на крупных турнирах, в том числе ЧМ-2018 и Евро-2020.
«РБ Лейпциг» стал вторым с 65 очками и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. «Айнтрахт» занял пятое место.
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