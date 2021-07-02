Андре Силва
Бундеслига
Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
Поделиться:
Комментарии:
0
#Андре Силва #Бундеслига #РБ Лейпциг #Айнтрахт Ф

«РБ Лейпциг» объявил о трансфере Андре Силвы из «Айнтрахта». Он стал вторым бомбардиром Бундеслиги в прошлом сезоне

02 июля, 20:19

Андре Силва (посередине)

сайт «РБ Лейпциг»

Андре Силва подписал с «РБ Лейпциг» контракт до 2026 году. Он играет центрального нападающего, последние два сезона выступал в «Айнтрахте».

  • Сумма сделки официально не разглашается. Bild писал, что трансфер стоил 23 миллиона евро.
  • Силва играл за «Айнтрахт» с 2019 года. За это время он провел 71 матч, забил 45 голов и отдал 25 ассистов. В сезоне-2020/21 он с 28 голами стал вторым в бомбардирской гонке, уступив Роберту Левандовски (41).
  • Ему 25 лет. На международном уровне играет за Португалию, где дебютировал в 2016 году. Выступал на крупных турнирах, в том числе ЧМ-2018 и Евро-2020.

«РБ Лейпциг» стал вторым с 65 очками и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. «Айнтрахт» занял пятое место.

Источник:
сайт «РБ Лейпциг»
Еще по теме
Похоже, №9 в «Милане» – это крест. Мы проверили: так провалились 9 форвардов подряд
Крышесносный финиш группы F. За 90 минут вылетали то Португалия, то Германия, то Венгрия. Ух-ух-ух!
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Андре Силва
#Бундеслига
#РБ Лейпциг
#Айнтрахт Ф