«РБ Лейпциг» объявил о трансфере Андре Силвы из «Айнтрахта». Он стал вторым бомбардиром Бундеслиги в прошлом сезоне

Андре Силва подписал с «РБ Лейпциг» контракт до 2026 году. Он играет центрального нападающего, последние два сезона выступал в «Айнтрахте».

Сумма сделки официально не разглашается. Bild писал, что трансфер стоил 23 миллиона евро.

Силва играл за «Айнтрахт» с 2019 года. За это время он провел 71 матч, забил 45 голов и отдал 25 ассистов. В сезоне-2020/21 он с 28 голами стал вторым в бомбардирской гонке, уступив Роберту Левандовски (41).

Ему 25 лет. На международном уровне играет за Португалию, где дебютировал в 2016 году. Выступал на крупных турнирах, в том числе ЧМ-2018 и Евро-2020.

«РБ Лейпциг» стал вторым с 65 очками и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. «Айнтрахт» занял пятое место.