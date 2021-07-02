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🇧🇪🇮🇹 Евро-2020: стартовые составы на матч Бельгия – Италия, 2 июля 2021 года
02 июля, 15:10
Стартовые составы:
- Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Менье, Витсель, Тилеманс, Т. Азар, де Брейне, Лукаку, Докю.
- Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.
Прогноз на матч Бельгия – Италия, 2 июля 2021 года
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