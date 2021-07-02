Евро-2020
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#Евро-2020 #Италия #Бельгия

🇧🇪🇮🇹 Евро-2020: стартовые составы на матч Бельгия – Италия, 2 июля 2021 года

02 июля, 15:10

В матче 1/4 финала Евро-2020 Бельгия сыграет против Италии. Игра пройдет в Мюнхене и начнется в 22:00 по московскому времени.

Матч завершен
Бельгия
Лукаку 45
1:2
Матч завершен
Италия
Барелла 31
Инсинье 44

Стартовые составы:

  • Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, ﻿Менье, Витсель, Тилеманс, Т. Азар, де Брейне, Лукаку, Докю.
  • Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Прогноз на матч Бельгия – Италия, 2 июля 2021 года

Где смотреть матч Бельгия – Италия, 2 июля 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

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