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🇨🇭🇪🇸 Евро-2020: стартовые составы на матч Швейцарии – Испании, 2 июля 2021 года
02 июля, 15:06
Стартовые составы:
- Швейцария: Зоммер, Видмер, Эльведи, Аканджи, Закария, Эмболо, Фройлер, Сеферович, Родригес, Цубер, Шакири.
- Испания: Симон, Аспиликуэта, Лапорт, П. Торрес, Альба, Коке, Бускетс, Педри, Сарабия, Мората, Ф. Торрес.
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Прогноз на матч Швейцария – Испания, 2 июля 2021 года
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