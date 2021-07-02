Евро-2020
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#Евро-2020 #Испания #Швейцария

🇨🇭🇪🇸 Евро-2020: стартовые составы на матч Швейцарии – Испании, 2 июля 2021 года

02 июля, 15:06

В матче 1/4 финала Евро-2020 Швейцария сыграет против Испании. Игра пройдет в Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

Матч завершен
Швейцария
Шакири 68
1:1
(по пен. 1 : 3)
Матч завершен
Испания
Закария 8

Стартовые составы:

  • Швейцария: Зоммер, Видмер, Эльведи, Аканджи, Закария, Эмболо, Фройлер, Сеферович, Родригес, Цубер, Шакири.
  • Испания: Симон, Аспиликуэта, Лапорт, П. Торрес, Альба, Коке, Бускетс, Педри, Сарабия, Мората, Ф. Торрес.

Где смотреть матч Швейцария – Испания, 2 июля 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Прогноз на матч Швейцария – Испания, 2 июля 2021 года


 


 


 

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Источник:
Евро-2020
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