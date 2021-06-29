🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Харри Магуайр стал лучшим игроком матча Англии и Германии

Англия обыграла Германию в 1/8 финала Евро (2:0).

История о Харри Магуайре из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Самый дорогой трансфер защитника в истории – «МЮ» заплатил за него «Лестеру» 87 миллионов евро. В 2016-м он поругался в твиттере на шведскую фирму IKEA: «Только что потратил 4 часа, собирая эту чертову настольную лампу. Постараюсь отомстить шведам в этой жизни или следующей». Отомстил уже через два года – в четвертьфинале ЧМ-2018 забил в ворота Швеции победный гол.