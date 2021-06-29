Харри Магуайр
Евро-2020
Англия
🏴 Харри Магуайр стал лучшим игроком матча Англии и Германии
час назад
Англия обыграла Германию в 1/8 финала Евро (2:0).
- Харри Магуайр вышел в старте и провел весь матч.
- За это время у него: два удара по воротам (один в створ), один заблокированный удар, один отбор, 66 касаний мяча и 50 пасов с точностью 88%.
- Whoscored поставил ему оценку 7,64 – выше, чем у других игроков матча.
История о Харри Магуайре из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:
Самый дорогой трансфер защитника в истории – «МЮ» заплатил за него «Лестеру» 87 миллионов евро. В 2016-м он поругался в твиттере на шведскую фирму IKEA: «Только что потратил 4 часа, собирая эту чертову настольную лампу. Постараюсь отомстить шведам в этой жизни или следующей». Отомстил уже через два года – в четвертьфинале ЧМ-2018 забил в ворота Швеции победный гол.
622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить
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