Харри Магуайр
Евро-2020
Англия
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#Харри Магуайр #Евро-2020 #Англия

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Харри Магуайр стал лучшим игроком матча Англии и Германии

час назад

твиттер Евро-2020

Англия обыграла Германию в 1/8 финала Евро (2:0).

  • Харри Магуайр вышел в старте и провел весь матч.
  • За это время у него: два удара по воротам (один в створ), один заблокированный удар, один отбор, 66 касаний мяча и 50 пасов с точностью 88%.
  • Whoscored поставил ему оценку 7,64 – выше, чем у других игроков матча.

История о Харри Магуайре из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Самый дорогой трансфер защитника в истории – «МЮ» заплатил за него «Лестеру» 87 миллионов евро. В 2016-м он поругался в твиттере на шведскую фирму IKEA: «Только что потратил 4 часа, собирая эту чертову настольную лампу. Постараюсь отомстить шведам в этой жизни или следующей». Отомстил уже через два года – в четвертьфинале ЧМ-2018 забил в ворота Швеции победный гол.

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить

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