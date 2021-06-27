Иван Перишич
Евро-2020
Хорватия
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Перишич сдал положительный тест на коронавирус. Он пропустит матч Хорватии и Испании на Евро
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Иван Перишич проведет на изоляции ближайшие десять дней. На игру с Испанией сборная Хорватии улетела без него. Остальные игроки здоровы.
Перишич играл за Хорватию в трех матчах группового этапа. Он забивал Чехии (1:1) и Шотландии (3:1). Хорватия набрала в этих матчах четыре очка.
Хорватия и Испания сыграют в 1/8 финала Евро-2020. Матч состоится 28 июня. Время начала – 19:00 по Москве.
Перишич стал первым игроком Хорватии, забившим на четырех крупных турнирах подряд
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