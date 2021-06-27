Перишич сдал положительный тест на коронавирус. Он пропустит матч Хорватии и Испании на Евро

Иван Перишич проведет на изоляции ближайшие десять дней. На игру с Испанией сборная Хорватии улетела без него. Остальные игроки здоровы.

Перишич играл за Хорватию в трех матчах группового этапа. Он забивал Чехии (1:1) и Шотландии (3:1). Хорватия набрала в этих матчах четыре очка.

Хорватия и Испания сыграют в 1/8 финала Евро-2020. Матч состоится 28 июня. Время начала – 19:00 по Москве.

Перишич стал первым игроком Хорватии, забившим на четырех крупных турнирах подряд

Где смотреть матч Хорватия – Испания