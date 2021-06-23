Криштиану Роналду
Евро-2020
Португалия
Роналду стал первым европейцем, забившим больше 20 голов на чемпионатах мира и Европы
вчера, 22:44
Португалия обыгрывает Францию в матче Евро-2020, единственный пока гол забил Криштиану Роналду.
- Для него это 20-й мяч на чемпионатах мира и Европы (7+13). Ни один европейский игрок не забивал столько.
- Роналду за свою карьеру играл на пяти Евро и четырех ЧМ.
- В топ-5 рейтинга по голам на Евро и ЧМ нет действующих игроков, кроме Роналду.
Также в игре с Францией Роналду установил рекорд по числу матчей Евро (с учетом квалификации) – 59. Предыдущий рекорд был у Джанлуиджи Буффона (58), игравшего за Италию.
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