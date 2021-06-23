Сака признан лучшим игроком матча Англии и Чехии. Это его дебютная игра на Евро

Англия обыграла Чехию в матче Евро-2020 (1:0), лучшим стал полузащитник Букайо Сака.

История о Букайо Сака из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Его родители переехали из Нигерии. Папа очень болел за «Ньюкасл» и приучал к игре в футбол. «Мы всегда играли до тех пор, пока я не побеждал, – вспоминал Сака. – Серьезно, можете спросить папу и брата. Да, мне нравились мультики, но фильмы я не смотрел – всегда бежал играть в футбол». По его словам, ему просто нравилось играть. Он не думал о первой команде «Арсенала», пока не подписал первый контракт в 17 лет.