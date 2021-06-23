Букайо Сака
Евро-2020
Англия
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#Букайо Сака #Евро-2020 #Англия

Сака признан лучшим игроком матча Англии и Чехии. Это его дебютная игра на Евро

час назад

твиттер Евро-2020

Англия обыграла Чехию в матче Евро-2020 (1:0), лучшим стал полузащитник Букайо Сака.

  • Это один самых молодых игроков в заявке Англии. Ему 19 лет. Моложе только Джуд Беллингхем (17).
  • Сака провел свой шестой матч за Англию и первый – на чемпионате Европы. До этого он не играл за сборную на крупных турнирах.
  • Он вышел в старте и отыграл 84 минуты. За это время совершил 29 пасов с точностью 86,2%, пять обводок и получил оценку в 7,13 от Whoscored.

История о Букайо Сака из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Его родители переехали из Нигерии. Папа очень болел за «Ньюкасл» и приучал к игре в футбол. «Мы всегда играли до тех пор, пока я не побеждал, – вспоминал Сака. – Серьезно, можете спросить папу и брата. Да, мне нравились мультики, но фильмы я не смотрел – всегда бежал играть в футбол». По его словам, ему просто нравилось играть. Он не думал о первой команде «Арсенала», пока не подписал первый контракт в 17 лет.

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Евро-2020
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