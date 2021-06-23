Букайо Сака
Евро-2020
Англия
Сака признан лучшим игроком матча Англии и Чехии. Это его дебютная игра на Евро
час назад
Англия обыграла Чехию в матче Евро-2020 (1:0), лучшим стал полузащитник Букайо Сака.
- Это один самых молодых игроков в заявке Англии. Ему 19 лет. Моложе только Джуд Беллингхем (17).
- Сака провел свой шестой матч за Англию и первый – на чемпионате Европы. До этого он не играл за сборную на крупных турнирах.
- Он вышел в старте и отыграл 84 минуты. За это время совершил 29 пасов с точностью 86,2%, пять обводок и получил оценку в 7,13 от Whoscored.
История о Букайо Сака из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:
Его родители переехали из Нигерии. Папа очень болел за «Ньюкасл» и приучал к игре в футбол. «Мы всегда играли до тех пор, пока я не побеждал, – вспоминал Сака. – Серьезно, можете спросить папу и брата. Да, мне нравились мультики, но фильмы я не смотрел – всегда бежал играть в футбол». По его словам, ему просто нравилось играть. Он не думал о первой команде «Арсенала», пока не подписал первый контракт в 17 лет.
622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые