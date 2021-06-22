Дания – первая сборная на Евро, которая вышла из группы после двух стартовых поражений

Дания, Финляндия и Россия набрали по три очка, но Россия стоит ниже по личным встречам и разнице мячей.

Дания проиграла два стартовых матча (против Финляндии и Бельгии), но вышла в плей-офф. Это первый случай в истории Евро.

Дания вышла из группы впервые с 2004 года. В 1/8 финала она сыграет против Уэльса.

Россия не вышла из группы в пятый из шести раз и повторила худший результат по забитым голам.