Дания
Евро-2020
Россия
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#Дания #Евро-2020 #Россия

Дания – первая сборная на Евро, которая вышла из группы после двух стартовых поражений

38 минут назад

Дания победила Россию в матче второго тура Евро-2020 группы В, набрала три очка и заняла второе место, которое дает проход в 1/8 финала.

Матч завершен
Россия
Дзюба 70
1:4
Матч завершен
Дания
Дамсгор 38
Поульсен 59
Кристенсен 79
Мехле 82
  • Дания, Финляндия и Россия набрали по три очка, но Россия стоит ниже по личным встречам и разнице мячей.
  • Дания проиграла два стартовых матча (против Финляндии и Бельгии), но вышла в плей-офф. Это первый случай в истории Евро.
  • Дания вышла из группы впервые с 2004 года. В 1/8 финала она сыграет против Уэльса.

Россия не вышла из группы в пятый из шести раз и повторила худший результат по забитым голам.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
УЕФА
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