Кристенсен – лучший игрок в матче России и Дании

История об Андреасе Кристенсене из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Восемь лет провел в «Брондбю»: так полюбил клуб, что и после ухода смотрел его игры по ТВ. Бывший главный тренер сборной Дании сравнивал его с Беккенбауэром.