Андреас Кристенсен
Евро-2020
Россия
Дания
Кристенсен – лучший игрок в матче России и Дании
3 часа назад
Дания победила Россию в матче третьего тура Евро-2020 группы В. Защитник Андреас Кристенсен забил третий гол команды.
Кристенсен – действующий победитель Лиги чемпионов в составе «Челси».
История об Андреасе Кристенсене из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:
Восемь лет провел в «Брондбю»: так полюбил клуб, что и после ухода смотрел его игры по ТВ. Бывший главный тренер сборной Дании сравнивал его с Беккенбауэром.
622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить
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