Андреас Кристенсен
Евро-2020
Россия
Дания
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#Андреас Кристенсен #Евро-2020 #Россия #Дания

Кристенсен – лучший игрок в матче России и Дании

3 часа назад

Дания победила Россию в матче третьего тура Евро-2020 группы В. Защитник Андреас Кристенсен забил третий гол команды.

Кристенсен – действующий победитель Лиги чемпионов в составе «Челси».

Матч завершен
Россия
Дзюба 70
1:4
Матч завершен
Дания
Дамсгор 38
Поульсен 59
Кристенсен 79
Мехле 82

История об Андреасе Кристенсене из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Восемь лет провел в «Брондбю»: так полюбил клуб, что и после ухода смотрел его игры по ТВ. Бывший главный тренер сборной Дании сравнивал его с Беккенбауэром.

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить

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Источник:
УЕФА
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