Дания забила России первым ударом в створ

Дания забила России в матче Евро-2020 группы В после первого удара в створ. Автором гола на 38-й минуте стал Миккель Дамсгор. Этот удар оказался единственным у Дании, который попал в створ за первый тайм.

Первый удар по воротам датчане нанесли на 29-й минуте, хотя владели мячом больше 70% времени.

Россия за первый тайм нанесла четыре удара, один – в створ.