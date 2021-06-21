Дания
Евро-2020
Россия
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#Дания #Евро-2020 #Россия

Дания забила России первым ударом в створ

вчера, 22:50

Дания забила России в матче Евро-2020 группы В после первого удара в створ. Автором гола на 38-й минуте стал Миккель Дамсгор. Этот удар оказался единственным у Дании, который попал в створ за первый тайм.

Первый удар по воротам датчане нанесли на 29-й минуте, хотя владели мячом больше 70% времени.

Россия за первый тайм нанесла четыре удара, один – в створ.

Матч завершен
Россия
Дзюба 70
1:4
Матч завершен
Дания
Дамсгор 38
Поульсен 59
Кристенсен 79
Мехле 82
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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