Сборная Италии не проигрывает 30 матчей подряд – это повторение рекорда 82-летней давности

Италия обыграла Уэльс – 1:0. Главные факты из этого матча:

Третья победа итальянцев на Евро-2020. Общий счет – 7:0.

Италия еще во втором туре гарантировала себе выход в плей-офф, но сохранила первую строчку в группе А.

Итальянцы довели беспроигрышную серию до 30 матчей во всех турнирах.

Последний факт – повторение рекорда, установленного с 1935-го по 1939-й. Тогда сборной Италии руководил Витторио Поццо, под руководством которого она стала чемпионом мира в 1938-м.