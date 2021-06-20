Италия
Евро-2020
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#Италия #Евро-2020

Сборная Италии не проигрывает 30 матчей подряд – это повторение рекорда 82-летней давности

вчера, 21:30

Италия обыграла Уэльс – 1:0. Главные факты из этого матча:

  • Третья победа итальянцев на Евро-2020. Общий счет – 7:0.
  • Италия еще во втором туре гарантировала себе выход в плей-офф, но сохранила первую строчку в группе А.
  • Итальянцы довели беспроигрышную серию до 30 матчей во всех турнирах.

Последний факт – повторение рекорда, установленного с 1935-го по 1939-й. Тогда сборной Италии руководил Витторио Поццо, под руководством которого она стала чемпионом мира в 1938-м.

Матч завершен
Италия
Пессина 39
1:0
Матч завершен
Уэльс
Источник:
Opta Paolo
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