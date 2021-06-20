Евро-2020
Италия
Уэльс
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#Евро-2020 #Италия #Уэльс

🇮🇹🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Италия обыграла Уэльс: забила один, хотя большую часть матча играла в большинстве

34 минуты назад

Матч третьего тура группы А между Италией и Уэльсом состоялся в Риме. Главные события этой встречи:

Матч завершен
Италия
Пессина 39
1:0
Матч завершен
Уэльс
  • Италия не пропустила в третьем матче Евро-2020 подряд. По голам у нее 7:0.
  • Вообще Италия не пропускает с октября-2020. Это больше тысячи минут.
  • Единственный мяч забил Маттео Пессина. Он попал в заявку сборной на турнир только из-за травмы Стефано Сенси.
  • Италия добила серию без поражений до 30 игр подряд. Это повторение рекорда.

Италия заняла первое место в группе А. Она оформила досрочный выход в плей-офф еще во втором туре группового этапа.

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Источник:
Гол
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