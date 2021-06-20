Евро-2020
Италия
Уэльс
🇮🇹🏴Италия обыграла Уэльс: забила один, хотя большую часть матча играла в большинстве
34 минуты назад
- Италия не пропустила в третьем матче Евро-2020 подряд. По голам у нее 7:0.
- Вообще Италия не пропускает с октября-2020. Это больше тысячи минут.
- Единственный мяч забил Маттео Пессина. Он попал в заявку сборной на турнир только из-за травмы Стефано Сенси.
- Италия добила серию без поражений до 30 игр подряд. Это повторение рекорда.
Италия заняла первое место в группе А. Она оформила досрочный выход в плей-офф еще во втором туре группового этапа.
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