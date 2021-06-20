Италия
Уэльс
Евро-2020
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Италия сделала 8 изменений в стартовом составе на матч третьего тура
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Состав Италии на матч со Швейцарией во втором туре Евро-2020 (3:0):
Состав Италии на матч с Уэльсом в третьем туре Евро-2020:
Италия после двух стартовых побед на Евро сделала восемь замен в составе. Если сравнивать ее с предыдущем матчем, то в числе игроков, вышедших в основе, не оказалось Ди Лоренцо, Кьеллини, Спинаццолы, Бареллы, Локателли, Берарди, Иммобиле и Исинье.
Вместо них с первых минут вышли Толой, Бастони, Эмерсон, Вератти, Пессина, Кьеза, Белотти и Бернардески.
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