Италия сделала 8 изменений в стартовом составе на матч третьего тура

Италия после двух стартовых побед на Евро сделала восемь замен в составе. Если сравнивать ее с предыдущем матчем, то в числе игроков, вышедших в основе, не оказалось Ди Лоренцо, Кьеллини, Спинаццолы, Бареллы, Локателли, Берарди, Иммобиле и Исинье.

Вместо них с первых минут вышли Толой, Бастони, Эмерсон, Вератти, Пессина, Кьеза, Белотти и Бернардески.