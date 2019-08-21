Крышка гроба и директор в наручниках – так спасают от банкротства английский клуб

Сейчас Джой говорит в интервью с журналистами BBC: «Это просто ужасно. Клуб существует 134 года, и в эти выходные он может исчезнуть. Всю его историю могут стереть. Всю мою историю могут стереть. Я призываю владельца продать команду». Пока Джой говорила это, рядом с ней встали двое мужчин с гробом с надписью «Бери-1885».

На официальном сайте «Бери» указаны только восемь игроков и ни одного тренера. Недавно клуб выступил с просьбой поддержать его в трудные времена. Эта история становится еще печальнее, когда понимаешь: весной «Бери» вышел в Лигу 1, но так и не стартовал в ней из-за владельца.

Английский бизнесмен Стив Дэйл приобрел «Бери» за 1 фунт в 2018 году. Сейчас он выставил клуб на торги, но отклонил уже минимум три предложения, потому что «они не соответствуют его ожиданиям».