Ласло Кляйнхайзлер
Евро-2020
Франция
Венгрия
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#Ласло Кляйнхайзлер #Евро-2020 #Франция #Венгрия

Кляйнхайзлер стал лучшим игроком матча Венгрия – Франция

час назад

Твиттер UEFA EURO 2020

Франция сыграла вничью с Венгрией в матче второго тура Евро-2020 группы F (1:1).

  • Ласло Кляйнхайзлер стал лучшим игроком, но не отметился результативными действиями.
  • Впервые его признали лучшим игроком матча на Евро-2016.

История о Ласло Кляйнхайзлере из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Получил прозвище «Скоулз». Причина ясна – похожая прическа и низкий рост + позиция на поле примерно та же.

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
УЕФА
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