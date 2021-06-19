Кляйнхайзлер стал лучшим игроком матча Венгрия – Франция

Франция сыграла вничью с Венгрией в матче второго тура Евро-2020 группы F (1:1).

Ласло Кляйнхайзлер стал лучшим игроком, но не отметился результативными действиями.

Впервые его признали лучшим игроком матча на Евро-2016.

История о Ласло Кляйнхайзлере из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Получил прозвище «Скоулз». Причина ясна – похожая прическа и низкий рост + позиция на поле примерно та же.

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить