Лука Модрич
Евро-2020
Хорватия
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#Лука Модрич #Евро-2020 #Хорватия

Модрич признан лучшим игроком матча Хорватии и Чехии

вчера, 21:31

твиттер Евро-2020

Хорватия и Чехия сыграли вничью на Евро-2020. Единственный гол Хорватии забил Иван Перишич, но лучшим игроком стал Лука Модрич.

  • Это капитан Хорватии. Он вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.
  • Модрич совершил 74 касания мяча (второй показатель в сборной) и 58 пасов (наибольшее число среди всех игроков матча) с точностью 86,2%.
  • Модрич не делал результативных действий – гол забил Перишич, ассист отдал Андрей Крамарич.
  • Whoscored поставил Модричу оценку 6,85. У шести игроков матча оценки выше, в том числе у Перишича (7,62) и Патрика Шика, забившего за Чехию (7,39).

История о Луке Модриче из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Первый гол за «Тоттенхэм» забил «Спартаку» в Кубке УЕФА.

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить


 

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