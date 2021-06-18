Модрич признан лучшим игроком матча Хорватии и Чехии

Хорватия и Чехия сыграли вничью на Евро-2020. Единственный гол Хорватии забил Иван Перишич, но лучшим игроком стал Лука Модрич.

Это капитан Хорватии. Он вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Модрич совершил 74 касания мяча (второй показатель в сборной) и 58 пасов (наибольшее число среди всех игроков матча) с точностью 86,2%.

Модрич не делал результативных действий – гол забил Перишич, ассист отдал Андрей Крамарич.

Whoscored поставил Модричу оценку 6,85. У шести игроков матча оценки выше, в том числе у Перишича (7,62) и Патрика Шика, забившего за Чехию (7,39).

История о Луке Модриче из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Первый гол за «Тоттенхэм» забил «Спартаку» в Кубке УЕФА.

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить



