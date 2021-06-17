Словакия
Евро-2020
Денис Вавро
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#Словакия #Евро-2020 #Денис Вавро

Защитник сборной Словакии сдал положительный тест на коронавирус

14 минут назад

Об этом рассказал главный тренер Словакии Штефан Таркович. Пострадавшие – защитник Денис Вавро и один из сотрудников команды. Оба изолированы и не имеют симптомов болезни.

«Мы работаем с российскими органами здравоохранения и применяем соответствующий протокол УЕФА. Приняли все меры, чтобы избежать распространения инфекции», – сказал Таркович.

18 июня Словакия сыграет против Швеции в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало – в 16:00 по московскому времени. В первом матче Евро-2020 словаки обыграли Польшу.

Швеция
-:-
Словакия
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Источник:
Sky Sports
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