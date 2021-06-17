Защитник сборной Словакии сдал положительный тест на коронавирус

Об этом рассказал главный тренер Словакии Штефан Таркович. Пострадавшие – защитник Денис Вавро и один из сотрудников команды. Оба изолированы и не имеют симптомов болезни.

«Мы работаем с российскими органами здравоохранения и применяем соответствующий протокол УЕФА. Приняли все меры, чтобы избежать распространения инфекции», – сказал Таркович.

18 июня Словакия сыграет против Швеции в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало – в 16:00 по московскому времени. В первом матче Евро-2020 словаки обыграли Польшу.