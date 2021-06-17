Евро-2020
Бельгия
Дания
🇩🇰🇧🇪 Бельгия победила Данию и вышла в плей-офф. Де Брюйне сделал 1+1 за 25 минут
21 минуту назад
Матч второго тура Евро-2020 группы В прошел на стадионе «Паркен» в Копенгагене. На 10-й минуте игра остановилась в честь Кристиана Эриксена.
- Дания забила спустя 99 секунд после начала матча. Это второй самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы.
- У Бельгии два гола сделал Кевин Де Брюйне: вышел на замену после перерыва, за 25 минут отдал ассист и забил сам. Он впервые забил на Евро.
- Бельгия набрала шесть очков в группе и лидирует в группе В. Дания – последняя с двумя поражениями.
Матчи третьего тура группы В пройдут 21 июня и начнутся в 22:00 по московскому времени. Дания сыграет с Россией, Бельгия – с Финляндией.
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