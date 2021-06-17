🇩🇰🇧🇪 Бельгия победила Данию и вышла в плей-офф. Де Брюйне сделал 1+1 за 25 минут

Дания забила спустя 99 секунд после начала матча. Это второй самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы.

У Бельгии два гола сделал Кевин Де Брюйне: вышел на замену после перерыва, за 25 минут отдал ассист и забил сам. Он впервые забил на Евро.

Бельгия набрала шесть очков в группе и лидирует в группе В. Дания – последняя с двумя поражениями.

Матчи третьего тура группы В пройдут 21 июня и начнутся в 22:00 по московскому времени. Дания сыграет с Россией, Бельгия – с Финляндией.