🇮🇹🇨🇭 Италия обыграла Швейцарию и первой на Евро вышла в плей-офф

Италия стала первой сборной, гарантировавшей себе выход в плей-офф. У нее шесть очков за тур до конца группового этапа, она точно не опустится ниже второго места.

Два гола Италии забил Мануэль Локателли. Это его первые голы на крупном турнире за сборную и первый дубль. Еще один гол Италии отменили после видеопросмотра.

Италия второй матч подряд побеждает со счетом 3:0. В первом туре Евро она разгромила Турцию.

Италия не проигрывает 29 матчей подряд (с 2019 года) и не пропускает десять матчей подряд (с октября 2020-го). За это время у нее 31 забитый гол.

Швейцария с одним очком осталась на третьем месте. Она сохраняет шансы на выход в плей-офф, в том числе со второго места, но в этом случае зависит от результатов Уэльса.

Последний тур в группе А пройдет 20 июня. Италия сыграет с Уэльсом, Швейцария – с Турцией.