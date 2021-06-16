Евро-2020
Италия
Швейцария
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#Евро-2020 #Италия #Швейцария

🇮🇹🇨🇭 Италия обыграла Швейцарию и первой на Евро вышла в плей-офф

вчера, 23:51

Игра закончилась со счетом 3:0. События:

Матч завершен
Италия
Локателли 26
Локателли 52
Иммобиле 89
3:0
Матч завершен
Швейцария
  • Италия стала первой сборной, гарантировавшей себе выход в плей-офф. У нее шесть очков за тур до конца группового этапа, она точно не опустится ниже второго места.
  • Два гола Италии забил Мануэль Локателли. Это его первые голы на крупном турнире за сборную и первый дубль. Еще один гол Италии отменили после видеопросмотра.
  • Италия второй матч подряд побеждает со счетом 3:0. В первом туре Евро она разгромила Турцию.
  • Италия не проигрывает 29 матчей подряд (с 2019 года) и не пропускает десять матчей подряд (с октября 2020-го). За это время у нее 31 забитый гол.
  • Швейцария с одним очком осталась на третьем месте. Она сохраняет шансы на выход в плей-офф, в том числе со второго места, но в этом случае зависит от результатов Уэльса.

Последний тур в группе А пройдет 20 июня. Италия сыграет с Уэльсом, Швейцария – с Турцией.

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