Евро-2020
Италия
Швейцария
🇮🇹🇨🇭 Италия обыграла Швейцарию и первой на Евро вышла в плей-офф
вчера, 23:51
Игра закончилась со счетом 3:0. События:
- Италия стала первой сборной, гарантировавшей себе выход в плей-офф. У нее шесть очков за тур до конца группового этапа, она точно не опустится ниже второго места.
- Два гола Италии забил Мануэль Локателли. Это его первые голы на крупном турнире за сборную и первый дубль. Еще один гол Италии отменили после видеопросмотра.
- Италия второй матч подряд побеждает со счетом 3:0. В первом туре Евро она разгромила Турцию.
- Италия не проигрывает 29 матчей подряд (с 2019 года) и не пропускает десять матчей подряд (с октября 2020-го). За это время у нее 31 забитый гол.
- Швейцария с одним очком осталась на третьем месте. Она сохраняет шансы на выход в плей-офф, в том числе со второго места, но в этом случае зависит от результатов Уэльса.
Последний тур в группе А пройдет 20 июня. Италия сыграет с Уэльсом, Швейцария – с Турцией.
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