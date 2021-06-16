Евро-2020
Италия
Швейцария
В Риме перед матчем Евро обезвредили бомбу. Она лежала в машине в несколько километрах от стадиона
вчера, 22:17
В Риме проходит матч Евро между Италией и Швейцарией. За несколько часов до игры полиция обезвредила бомбу, обнаруженную в нескольких километрах от стадиона.
Официальной информации мало. Мэр Рима Вирджииния Раджии написала только, что бомба была в машине, принадлежащей местному политику.
Corriere dello Sport утверждает, что бомба находилась в автомобиле, припаркованном в районе Прати. Он находится в нескольких километрах от Олимпийского стадиона, где играют матч.
Полиция оцепила район и обезвредила бомбу. Расследование продолжается.
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