В Риме перед матчем Евро обезвредили бомбу. Она лежала в машине в несколько километрах от стадиона

В Риме проходит матч Евро между Италией и Швейцарией. За несколько часов до игры полиция обезвредила бомбу, обнаруженную в нескольких километрах от стадиона.

Официальной информации мало. Мэр Рима Вирджииния Раджии написала только, что бомба была в машине, принадлежащей местному политику.

Corriere dello Sport утверждает, что бомба находилась в автомобиле, припаркованном в районе Прати. Он находится в нескольких километрах от Олимпийского стадиона, где играют матч.

Полиция оцепила район и обезвредила бомбу. Расследование продолжается.











