Евро-2020
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#Евро-2020 #Италия #Швейцария

В Риме перед матчем Евро обезвредили бомбу. Она лежала в машине в несколько километрах от стадиона

вчера, 22:17

В Риме проходит матч Евро между Италией и Швейцарией. За несколько часов до игры полиция обезвредила бомбу, обнаруженную в нескольких километрах от стадиона.

Официальной информации мало. Мэр Рима Вирджииния Раджии написала только, что бомба была в машине, принадлежащей местному политику.

Corriere dello Sport утверждает, что бомба находилась в автомобиле, припаркованном в районе Прати. Он находится в нескольких километрах от Олимпийского стадиона, где играют матч.

Полиция оцепила район и обезвредила бомбу. Расследование продолжается.


 


 


 

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