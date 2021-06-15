🎯 Месси после гола Чили установил рекорд Аргентины по голам в официальных матчах

Это его 39-й мяч в официальных играх за сборную, ставший рекордным для Аргентины. Ни один ее игрок не забивал столько.

⚽ 6 – чемпионат мира

⚽ 23 – квалификация к ЧМ

⚽ 10 – Кубок Америки

Предыдущий рекорд был у Габриэля Батитстуты – 38 голов.

Также Месси установил рекорд по голам со штрафных. Он забил 57-й такой гол в карьере и обошел Криштиану Роналду (56).