Лионель Месси
Кубок Америки
Аргентина
🎯 Месси после гола Чили установил рекорд Аргентины по голам в официальных матчах
13 минут назад
Аргентина сыграла вничью с Чили в матче Кубка Америки (1:1). Единственный гол Аргентины забил Лионель Месси.
Это его 39-й мяч в официальных играх за сборную, ставший рекордным для Аргентины. Ни один ее игрок не забивал столько.
⚽ 6 – чемпионат мира
⚽ 23 – квалификация к ЧМ
⚽ 10 – Кубок Америки
Предыдущий рекорд был у Габриэля Батитстуты – 38 голов.
Также Месси установил рекорд по голам со штрафных. Он забил 57-й такой гол в карьере и обошел Криштиану Роналду (56).
- Аргентина играет на Кубке Америки в группе с Парагваем, Чили, Уругваем и Боливией.
- Пока прошел один тур. Аргентина идет на втором месте. Лидирует Парагвай с тремя очками.
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