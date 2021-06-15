Лионель Месси
Кубок Америки
Аргентина
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#Лионель Месси #Кубок Америки #Аргентина

🎯 Месси после гола Чили установил рекорд Аргентины по голам в официальных матчах

13 минут назад

Аргентина сыграла вничью с Чили в матче Кубка Америки (1:1). Единственный гол Аргентины забил Лионель Месси.

Это его 39-й мяч в официальных играх за сборную, ставший рекордным для Аргентины. Ни один ее игрок не забивал столько.

⚽ 6 – чемпионат мира

⚽ 23 – квалификация к ЧМ

⚽ 10 – Кубок Америки

Предыдущий рекорд был у Габриэля Батитстуты – 38 голов.

Также Месси установил рекорд по голам со штрафных. Он забил 57-й такой гол в карьере и обошел Криштиану Роналду (56).

  • Аргентина играет на Кубке Америки в группе с Парагваем, Чили, Уругваем и Боливией.
  • Пока прошел один тур. Аргентина идет на втором месте. Лидирует Парагвай с тремя очками.
Источник:
TyC Sports
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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