Евро-2020
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#Евро-2020

Расписание Евро на 15 июня – календарь матчей Евро-2020 на день

46 минут назад

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Полное расписание пятого игрового дня чемпионата Европы-2020 выглядит так:

19:00. Группа С. ВенгрияПортугалия.

22:00. Группа С. ФранцияГермания.

Евро-2020: где смотреть матч Венгрия – Португалия, 15 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Евро-2020: где смотреть матч Франция – Германия, 15 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

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