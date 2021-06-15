Евро-2020
Расписание Евро на 15 июня – календарь матчей Евро-2020 на день
46 минут назад
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Полное расписание пятого игрового дня чемпионата Европы-2020 выглядит так:
19:00. Группа С. Венгрия – Португалия.
22:00. Группа С. Франция – Германия.
Евро-2020: где смотреть матч Венгрия – Португалия, 15 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
Евро-2020: где смотреть матч Франция – Германия, 15 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
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