Линделеф – лучший игрок матча Испания – Швеция

Испания в Севилье сыграла вничью 0:0 с командой Швеции в матче первого тура на Евро-2020.

Лучшим игроком признан шведский защитник Виктор Линделеф.

По статистике WhoScored, у Линделефа нет отборов и есть один перехват. Также – девять выносов мяча и одна выигранная дуэль в воздухе.