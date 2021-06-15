Евро-2020
Виктор Линделеф
Испания
Швеция
Линделеф – лучший игрок матча Испания – Швеция
2 часа назад
Испания в Севилье сыграла вничью 0:0 с командой Швеции в матче первого тура на Евро-2020.
Лучшим игроком признан шведский защитник Виктор Линделеф.
По статистике WhoScored, у Линделефа нет отборов и есть один перехват. Также – девять выносов мяча и одна выигранная дуэль в воздухе.
История о Линделефе из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:
«Хотел сначала быть вратарем, как Фабьен Бартез. В 17 уехал в «Бенфику» – на следующий день хотел уехать обратно, успокоила мама. Дальше карьера шла только вверх. Еще он забил решающий послематчевый пенальти в финале молодежного Евро U21, и Швеция стала чемпионом».
622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые