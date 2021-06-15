Евро-2020
Виктор Линделеф
Испания
Швеция
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#Евро-2020 #Испания #Швеция #Виктор Линделеф

Линделеф – лучший игрок матча Испания – Швеция

2 часа назад

Испания в Севилье сыграла вничью 0:0 с командой Швеции в матче первого тура на Евро-2020.

Лучшим игроком признан шведский защитник Виктор Линделеф.

По статистике WhoScored, у Линделефа нет отборов и есть один перехват. Также – девять выносов мяча и одна выигранная дуэль в воздухе.

История о Линделефе из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

«Хотел сначала быть вратарем, как Фабьен Бартез. В 17 уехал в «Бенфику» – на следующий день хотел уехать обратно, успокоила мама. Дальше карьера шла только вверх. Еще он забил решающий послематчевый пенальти в финале молодежного Евро U21, и Швеция стала чемпионом».

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить

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