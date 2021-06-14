Евро-2020
Испания
Швеция
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020 #Испания #Швеция

🇪🇸🇸🇪 Евро-2020: стартовые составы на матч Испания – Швеция, 14 июня 2021 года

3 часа назад

В матче первого тура группы Е Евро-2020 сборная Испании сыграет со Швецией. Игра пройдет на стадионе «Олимпийский» в Севилье и начнется в 22:00 по московскому времени.

Испания
-:-
Швеция

Ориентировочные составы от УЕФА:

Испания: Симон, Аспиликуэта, Ляпорт, П. Торрес, Альба, Льоренте, Родри, Педри, Морено, Мората, Ф. Торрес.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон, С. Ларссон, Экдаль, Ольссон, Форсберг, Исак, Берг.

Евро-2020: где смотреть матч Испания – Швеция, 14 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Евро-2020: прогноз на матч Испания – Швеция, 14 июня 2021 года

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
УЕФА
Еще по теме
622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020
#Испания
#Швеция