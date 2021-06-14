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🇪🇸🇸🇪 Евро-2020: стартовые составы на матч Испания – Швеция, 14 июня 2021 года
3 часа назад
Ориентировочные составы от УЕФА:
Испания: Симон, Аспиликуэта, Ляпорт, П. Торрес, Альба, Льоренте, Родри, Педри, Морено, Мората, Ф. Торрес.
Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон, С. Ларссон, Экдаль, Ольссон, Форсберг, Исак, Берг.
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