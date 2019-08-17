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Даниил Уткин
Краснодар
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#РПЛ #Футбол #Краснодар #Даниил Уткин

Уткин забил за неделю три гола в разных лигах

17 августа 2019, 19:43

19-летний полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин отличился сразу в двух чемпионатах за несколько дней. Он забил за «Краснодар-2» два гола в ворота «Чертаново», а затем отметился забитым мячом за основной «Краснодар» в шестом туре РПЛ против «Тамбова».

Уткин не имеет постоянного места в основе клуба, но в РПЛ забивает уже во втором для себя сезоне. В апреле нынешнего года (сезон-2018/19) он забил ЦСКА.

На видео с 1:00:

На счету Уткина также десять голов за «Краснодар-2» в прошлом сезоне ФНЛ за 25 матчей.

В главной команде «Краснодара» в сезоне-2018/19 Уткин сыграл семь в РПЛ, дважды – с первых минут – против «Зенита» и ЦСКА. И еще провел пару матчей на Кубок России – в общей сложности 70 минут.

Он был в числе номинантов на награду Golden Boy пару лет назад.

Уткин – центральный полузащитник. В «Краснодаре» на его позиции могут сыграть:

  • Тони Вилена;
  • Реми Кабелла;
  • Юрий Газинский;
  • Кристофер Ольссон;
  • Юнес Намли;
  • Руслан Камболов;
  • Кайо.

Шансов закрепиться в основном составе у Уткина на данный момент не так уж много, даже учитывая российский паспорт и травму Газинского. В нынешнем сезоне он трижды оставался на скамейке в матчах с «Ахматом», «Уфой» и «Сочи», а на игру с «Тамбовом» вышел на 77-й минуте.

Впрочем, чтобы сразу же забить и решить вопрос о победителе в этом матче Уткину хватило минуты.

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