Кристиан Эриксен
Евро-2020
Дания
У Эриксена на поле остановилось сердце. Об этом рассказал врач Дании
2 часа назад
Сегодня прошла пресс-конференция, посвященная состоянию здоровья полузащитника Кристиана Эриксена. В матче против Финляндии на Евро-2020 он потерял сознание и был доставлен в госпиталь.
Врач сборной Дании Мортен Боэсен подтвердил, что у Эриксена была остановка сердца, но он очнулся после одного удара дефибриллятором:
«Я разговаривал с Кристианом несколько раз в течение дня. Его состояние стабильное: бодрствует, ясен, и его сердце снова бьется.
Он общался с игроками в течение дня. Он все еще должен находиться в больнице для дальнейших наблюдений, но проведенные тесты в порядке.
Никто из нас не знает, почему это произошло. Вероятно, это одна из причин, почему он все еще находится в больнице».
- Эпизод произошел в конце первого тайма в матче Дания – Финляндия. Эриксен потерял сознание и упал на газон без контакта с другими футболистами.
- Матч возобновился через два часа после остановки, но капитан Симон Кьер попросил замену из-за переживаний.
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