Кристиан Эриксен
Евро-2020
Дания
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#Кристиан Эриксен #Евро-2020 #Дания

У Эриксена на поле остановилось сердце. Об этом рассказал врач Дании

2 часа назад

Сегодня прошла пресс-конференция, посвященная состоянию здоровья полузащитника Кристиана Эриксена. В матче против Финляндии на Евро-2020 он потерял сознание и был доставлен в госпиталь.

Врач сборной Дании Мортен Боэсен подтвердил, что у Эриксена была остановка сердца, но он очнулся после одного удара дефибриллятором:

«Я разговаривал с Кристианом несколько раз в течение дня. Его состояние стабильное: бодрствует, ясен, и его сердце снова бьется.

Он общался с игроками в течение дня. Он все еще должен находиться в больнице для дальнейших наблюдений, но проведенные тесты в порядке.

Никто из нас не знает, почему это произошло. Вероятно, это одна из причин, почему он все еще находится в больнице».

  • Эпизод произошел в конце первого тайма в матче Дания – Финляндия. Эриксен потерял сознание и упал на газон без контакта с другими футболистами.
  • Матч возобновился через два часа после остановки, но капитан Симон Кьер попросил замену из-за переживаний.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Федерация футбола Дании
Разбор ситуации
В истории Эриксена мы аплодируем другим игрокам: проверили язык, закрыли его от камер, успокаивали жену 👏🏼
Эриксен упал без сознания в матче Евро-2020. Он в больнице, игра остановилась на два часа
Разбираем ужас Эриксена по минутам. От момента падения до новостей из больницы – 45 минут
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