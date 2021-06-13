У Эриксена на поле остановилось сердце. Об этом рассказал врач Дании

Сегодня прошла пресс-конференция, посвященная состоянию здоровья полузащитника Кристиана Эриксена. В матче против Финляндии на Евро-2020 он потерял сознание и был доставлен в госпиталь.

Врач сборной Дании Мортен Боэсен подтвердил, что у Эриксена была остановка сердца, но он очнулся после одного удара дефибриллятором:

«Я разговаривал с Кристианом несколько раз в течение дня. Его состояние стабильное: бодрствует, ясен, и его сердце снова бьется.

Он общался с игроками в течение дня. Он все еще должен находиться в больнице для дальнейших наблюдений, но проведенные тесты в порядке.

Никто из нас не знает, почему это произошло. Вероятно, это одна из причин, почему он все еще находится в больнице».